В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 37 групп в детских садах и 48 классов

В Нижнем Тагиле из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом образовательный процесс приостановили в 37 группах 20 детских садов и 48 классах 20 школ. Об этом АН «Между строк» рассказала начальник управления образования администрации города Татьяна Удинцева, отметив, что «ситуация очень подвижная». По данным на 31 января, учебный процесс был приостановлен в 35 классах школ и 32 группах детских садов, школа № 50 отправлена на карантин полностью. По словам Удинцевой, школа № 50 уже вышла с карантина, но с 5 февраля и минимум до пятницы, 8 февраля, будет закрыта гимназия № 86.

Сегодня многие дети не пришли в образовательные учреждения из-за сильных морозов. Днём температура воздуха достигает минус 28 градусов, ветер юго-восточный, с порывами до 14 м/с. Ночью ожидается до минус 35 градусов.

«Не все ребята имеют возможность прийти в школу из-за мороза. Мы мониторили ситуацию, сегодня явка составила от 30 до 65 процентов. Для всех детей, которые приходят, проводятся занятия. Для тех, кто не приходит, обучение проводится в дистанционном режиме. Даём им задания, они выполняют их, мы проверяем», — отметила Татьяна Удинцева.

В Минобразования Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что учащиеся начальных классов могут не ходить на уроки при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра или минус 25 градусов с ветром на улице. Ученики пятых — девятых классов освобождаются от занятий при температуре минус 30 градусов без ветра или минус 28 градусов с ветром. Старшеклассникам разрешается не приходить в школу только в том случае, если столбики термометров опускаются до минус 32 градусов без ветра или минус 30 с ветром. В министерстве рекомендовали контролировать соблюдение теплового режима в школах и своевременно информировать жителей о приостановке образовательного процесса из-за морозов.

Напомним, с 1 февраля на территории Нижнего Тагила временно запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях с участием детей. Такое решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области. С 30 января закрыты на карантин детские поликлиники.