В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 389 человек, это опять рекордное число случаев, выявленных за сутки.

Состояние 553 госпитализированных свердловчан оценивается как тяжёлое, 314 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 220 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 987, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2388. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19 (с начала пандемии с этим диагнозом скончался 961 человек).

За последние сутки в России выявлено 25 173 случая COVID-19 (за всё время — 2 114 502).