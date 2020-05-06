В Нижнем Тагиле за майские праздники обработали более 2 тысяч многоквартирных домов

С 1 по 5 мая в Нижнем Тагиле провели санитарную обработку в 2359 многоквартирных домах. При помощи дезинфицирующих растворов в них были помыты подъезды, лифты, лестницы, перила, дверные ручки и почтовые ящики. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что до 12 мая обработка в домах будет проводиться троекратно, в усиленном режиме.

«Для качественной влажной уборки подъездов применяются сильнодействующие концентраты, рекомендованные Роспотребнадзором, — отметил начальник управления ЖКХ при мэрии Павел Ивушкин. — Большинство из них не имеют резкого и стойкого запаха, но обладают высокой антибактериальной активностью. После завершения помывки сотрудник управляющей компании должен подписать у жильца акт приёмки работ и, если есть возможность, сфотографировать результат. Отчёты предоставляются в администрацию города ежедневно».

В течение праздников также велась дезинфекция остановочных комплексов, улиц и территорий около магазинов во всех районах Нижнего Тагила. Эти работы выполняли специалисты дорожных компаний МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис».

«Экипажи спецтехники задействованы с раннего утра и до позднего вечера. Работаем без выходных», — подчеркнул директор муниципального унитарного предприятия Игорь Васильев.

Всего на Среднем Урале в праздничные дни продезинфицировали более 16 млн кв. метров жилфонда. В мероприятиях было задействовано 1420 человек и 23 поливочные машины. Использовано 2,5 тысячи кубометров дезинфектанта, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, чтобы уберечь людей от заражения новой коронавирусной инфекцией, 23 апреля на заседании регионального правительства Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам совместно с главами муниципалитетов обеспечить в период майских праздников полную дезинфекцию подъездов жилых домов. Он также указал на необходимость проводить эти мероприятия не реже одного раза в каждые три дня.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».