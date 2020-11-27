В Нижнем Тагиле за год заменили 42 лифта

За 2020 год в Нижнем Тагиле капитально отремонтировали и заменили 42 лифта. Всего в регионе на сегодняшний день обновили 238 лифтовых кабин, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам регионального министра экономики и ЖКХ Николая Смирнова, в 2020 году планировали заменить 258 лифтов, однако за счёт экономии средств на торгах по отбору подрядчиков до конца года установят 263 новых кабины в многоквартирных домах.

«В текущем году на замену лифтов из региональной казны было выделено почти 224,5 миллиона рублей. И на сегодняшний день практически все плановые работы 2020 года завершены — из 263 лифтов 238 уже заменены и пущены в эксплуатацию, оставшиеся 25 единиц должны быть сданы до конца декабря», — отметил министр.

Кроме Нижнего Тагила, 3 лифта уже заменили в Ревде, столько же — в Заречном, 4 — в Кировграде, ещё 12 — в Асбесте и 197 — в Екатеринбурге. По информации департамента информационной политики Свердловской области, общая потребность жилфонда области в замене лифтов составляет около 3000 единиц. Произвести их полное обновление планируется к 2025 году. Более 1500 подъёмников в многоквартирных домах будут отремонтированы за счёт регионального фонда капремонта. Работы по оставшимся домам обязаны организовать собственники, в том числе на условиях софинансирования из областного и местных бюджетов.