В 2021 году в Нижнем Тагиле заменят больше сотни лифтов. Публикуем адреса домов

В следующем году в Нижнем Тагиле планируют заменить 114 лифтов, которые находятся в эксплуатации более 25 лет. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Согласно требованиям пожарной безопасности, вместе с новым лифтом будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, которая в случае пожара обеспечит спуск лифта на первый этаж. Финансирование работ будет осуществляться со счёта регионального оператора на условиях трёхлетней рассрочки платежа. Всего в список по замене лифтового оборудования попали 40 домов Нижнего Тагила.

В 2021 году в Свердловской области планируется заменить свыше 900 единиц лифтового оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет. Кроме Нижнего Тагила, в программу по капитальному ремонту лифтового парка попали 12 муниципалитетов, среди них Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Новоуральск, Заречный, Качканар, Полевской, Верхняя Пышма, Нижняя Тура, Краснотурьинск и Асбест. Сейчас региональный оператор ведёт подготовительные работы к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций.