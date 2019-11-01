В Нижнем Тагиле за два дня «треноги» зафиксировали 2500 случаев превышения скорости

За прошедшие выходные передвижные камеры автофиксации нарушений ПДД (треноги) зафиксировали 2500 случаев превышения водителями скоростного режима. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. Представитель ведомства отметил, что большинство нарушений было выявлено вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.

Напомним, с начала октября 2019 года автолюбители Нижнего Тагила стали замечать на обочинах городских дорог передвижные камеры автофиксации нарушений ПДД «Кордон-М». Появление комплексов вызвало шквал негодования в адрес операторов «УГМК-Телеком» — компании, выигравшей тендер на установку камер фиксации на дорогах Свердловской области.

Особо недовольные автолюбители решили самостоятельно бороться с нечестным, по их мнению, способом фиксации превышения скоростного режима. Автомобилисты стали парковать свои транспортные средства с открытыми капотами рядом с камерами, перекрывая им обзор. Также некоторые тагильчане считают, что операторы камер устанавливают их с нарушениями, которые искажают показания.

«Все, кто не согласен по поводу размещения камер, могут обратиться в управление ГИБДД при ГУ МВД по Свердловской области, и им в письменном виде дадут все разъяснения. Оператор треноги отвечает за правильность её установки. И если выяснится, что камера была установлена с нарушением, то постановление о штрафе будет отменено, а оператор привлечён к ответственности», — пояснили в ГИБДД.

Ранее в ГИБДД объяснили, что участки дорог, на которых устанавливаются приборы, выбираются на основе анализа аварийности.