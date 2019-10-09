В ГИБДД объяснили причины установки передвижных камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах Нижнего Тагила

В пресс-службе ГИБДД Свердловской области назвали причины появления на дорогах Нижнего Тагила передвижных камер автофиксации нарушений ПДД (треноги) «Кордон-М». По данным ведомства, в Нижнем Тагиле и Пригородном районе за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 209 ДТП, в которых погибли 23 человека, в том числе трое детей, ещё 278 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 33 ребёнка.

«Участки дорог, на которых устанавливаются приборы, выбираются на основе анализа аварийности. Основная цель установки комплексов — сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, а это недостижимо без проведения мероприятий по выявлению и пресечению нарушений ПДД, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. Например, на Черноисточинском шоссе, в районе дома № 28, где расположен пешеходных переход, с начала года зарегистрировано 16 ДТП: непредоставление преимущества в движении, наезд на стоящее транспортное средство, столкновения», — говорят в дорожной полиции.

В ГИБДД призывают граждан не совершать противоправные действия в отношении передвижных комплексов автоматической автофиксации нарушений ПДД, а также их операторов. Места расположения таких комплексов можно посмотреть на официальном сайте ведомства.

Напомним, после появления в черте Нижнего Тагила нескольких передвижных камер особо недовольные автолюбители решили самостоятельно бороться с нечестным, по их мнению, способом фиксации превышения скоростного режима. Так, начиная с 6 октября несколько человек припарковали свои автомобили с открытыми капотами, тем самым перекрывая обзор камере. Войну с треногами тагильчане намерены продолжать до тех пор, пока камеры не исчезнут с улиц города.