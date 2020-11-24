В Нижнем Тагиле за 23 ноября выявили 12 случаев заражения коронавирусом

По данным областного оперштаба, за минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области COVID-19 подтвердили у 384 человек из них 273 в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 43 996.

Состояние 554 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 320 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 213 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1042, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2501. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 387 человек. Общее число выписанных достигло 36 179. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 970.