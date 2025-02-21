В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло 14 августа 2024 года.

Напомним, трагедия случилась около 15:00 на Черноисточинском тракте между Горбуново и к/с «Чащино». По данным дорожной полиции, 28-летний водитель Mitsubishi ASX, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Черноисточинска, выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Shacman под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка Mitsubishi ASX, которой в этот день исполнилось 26 лет. Водитель легковушки был госпитализирован в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила с травмами различной степени тяжести.

В суде водитель иномарки пояснил, что он увидел легковой автомобиль, который выезжал из-за грузовика, двигавшегося на встречу. Мужчина испугался и резко вывернул руль вправо, на обочину. Автомобиль потерял управление и выехал правым бортом на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Большегруз улетел в кювет, а легковушка оказалась на обочине.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принёс извинения матери погибшей, а его родственники частично возместили потерпевшей материальный ущерб и компенсировали моральный вред.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, которое на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ было заменено принудительными работами на срок 1,5 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.