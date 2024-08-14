В Нижнем Тагиле в ДТП с грузовиком и легковушкой погибла женщина 

Сегодня днём на Черноисточинском тракте между Горбуново и к/с «Чащино» произошло смертельное ДТП. Как сообщают в МБУ «Центр защиты населения», столкнулись грузовик MAN и Mitsubishi ASX. В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажирка легковушки. Спасателям пришлось применить специнструмент, чтобы вытащить тело из покорёженного автомобиля. Водитель Mitsubishi получил множественные травмы и госпитализирован в Демидовскую городскую больницу. Подробности от Госавтоинспекции будут позже.