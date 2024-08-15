Погибла в свой день рождения. Стали известны подробности смертельной аварии под Нижним Тагилом

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла накануне на Черноисточинском тракте между Горбуново и к/с «Чащино». По данным дорожной полиции, 28-летний водитель Mitsubishi ASX, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в направлении Черноисточинска, выбрал скорость, не обеспечивающую контроль за движением транспортного средства, и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Shacman под управлением 50-летнего водителя.

В результате ДТП смертельные травмы получила жительница Екатеринбурга, которой в этот день исполнилось 26 лет. 28-летний водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. В Госавтоинспекции уточняют, что водительские права мужчина получил месяц назад.