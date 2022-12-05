В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В Нижнем Тагиле суд Ленинского района вынес обвинительный приговор 32-летнему мужчине, который, пытаясь скрыться от сотрудников дорожной полиции, устроил смертельное ДТП. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения).

Авария произошла 19 октября 2021 года около трёх часов ночи на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль Audi Q5, который двигался со скоростью более 170 км/ч, а его водитель игнорировал требование инспекторов ДПС. Во время погони на 13-м километре Южного подъезда водитель Audi не справился с управлением и столкнулся с LADA Largus, которая следовала в попутном направлении.

«Рискуя собственной жизнью, госавтоинспекторы бросились на помощь пострадавшим. Из объятой пламенем машины полицейские извлекли водителя и трёх пассажиров, а также помогли выбраться нарушителю ПДД. 30-летний мужчина, пассажир LADA, от полученных травм скончался на месте. Его 20-летняя супруга, находившаяся рядом на заднем сиденье, получила серьёзные травмы», — уточнили в полиции.

По заключению медэкспертизы, смерть пассажира наступила из-за открытой черепно-мозговой травмы, множественных закрытых переломов рёбер, разрыва селезёнки, повреждений других внутренних органов и переломов конечностей. Позже было установлено, что водитель Audi Q5 на момент аварии находился в нетрезвом состоянии.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года и обязал его возместить материальный и моральный ущерб, причинённый пострадавшим в аварии.

Напомним, ранее подсудимого разыскивала полиция. Он неоднократно не являлся на заседания суда.