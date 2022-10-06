В Нижнем Тагиле обвиняемый в пьяном ДТП с погибшим скрылся от правосудия

Судья Ленинского райсуда Нижнего Тагила Денис Абашев объявил в розыск 32-летнего Андрея Чикурова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о смертельном ДТП. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе суда, такое решение было принято 15 сентября после того, как Чикуров в очередной раз не явился на заседание. Теперь розыском мужчины займётся полиция.

Напомним, трагедия произошла 19 октября 2021 года около трёх часов ночи. Сначала сотрудники дорожной полиции пытались остановить автомобиль Audi Q5, который двигался со скоростью более 170 км/ч. Но водитель проигнорировал законное требование инспекторов ДПС и попытался скрыться. Во время погони на 13-м километре Южного подъезда водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с LADA Largus, которая следовала в попутном направлении. В результате столкновения произошло возгорание отечественной легковушки. От полученных травм 30-летний пассажир, сидевший на заднем сиденье LADA Largus, скончался на месте. Его супруга 2002 года рождения, находившаяся рядом, получила серьёзные травмы.

Позже было установлено, что водитель Audi Q5 управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения). В апреле 2022 года дело было передано в суд. Подсудимому грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.