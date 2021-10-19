​​​​​​​В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель на Audi Q5, скрываясь от полицейской погони, устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)

Сегодня, 19 октября, около 3:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, внимание находящихся на дежурстве инспекторов экипажа ДПС привлёк Audi Q5 под управлением 31-летнего мужчины. Полицейский с помощью жезла пытался остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал законное требование и попытался скрыться. Во время погони на 13-м километре автодороги «Южный подъезд к городу» водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с LADA Largus. В результате столкновения произошло возгорание отечественной легковушки.

«Сотрудники ГИБДД незамедлительно приняли решение о спасении людей, находящихся в горящем автомобиле. Из транспортного средства полицейские извлекли водителя и трёх пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Один из пассажиров LADA, 30-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. 18-летняя девушка с переломом бедра госпитализирована в городскую больницу. Пассажиры находились на задних пассажирских сиденьях и были пристёгнуты ремнями безопасности.

После прохождения освидетельствования на состояние опьянения у водителя Audi было обнаружено 1,257 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Отмечается, что мужчина имел стаж управления транспортным средством 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался девять раз.



