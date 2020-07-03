В Нижнем Тагиле вынесли приговор серийному автовору

В Нижнем Тагиле мировой суд Дзержинского района вынес приговор жителю Вагонки, который на протяжении четырёх месяцев воровал технику и имущество из припаркованных машин.

«В автомобили злоумышленник проникал путём вскрытия крышки багажника либо отжима заднего пассажирского стекла, при этом целью преступника являлись только автомобили отечественного производства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Дзержинского района.

Всего мужчина успел совершить 14 преступлений. Общая сумма материального ущерба, причинённого потерпевшим его действиями, составила 81 800 рублей.

Известно, что преступник продавал похищенное имущество случайным людям, которых встречал на улице, а вырученные деньги тратил на алкоголь.

Суд приговорил автомобильного вора к 1 году 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.