В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о громком убийстве в центре города

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор Олегу Ишаеву, 53-летнему тагильчанину, зарезавшему своего товарища на лестничной клетке дома № 9а на улице Ломоносова. Инцидент произошёл 15 октября 2022 года. Подозреваемый скрылся с места преступления, но был вскоре задержан полицейскими. В ходе допросов мужчина не отрицал, что именно он нанёс погибшему смертельную рану, но после вынесения обвинительного приговора решил его обжаловать. АН «Между строк» стали известны детали жёсткой поножовщины в центре Нижнего Тагила, случившейся больше года назад.

В тот день Олег встретился на улице со своим знакомым, 39-летним местным жителем. В какой-то момент между мужчинами возникла перепалка, которая быстро переросла в драку. Как уточнили АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, в ходе конфликта знакомый нанёс Ишаеву не меньше 13 ударов руками и даже разбил о голову Олега бутылку водки. Драка продолжилась в подъезде, где жил Ишаев, который пытался попасть в свою квартиру, однако потерпевший мешал ему, не давая запереть дверь. После того как Ишаев попал в квартиру, он схватил нож и погнался за обидчиком. Как следует из материалов дела, потерпевший попытался убежать, но на лестничной клетке между 6-м и 7-м этажами Олег его догнал и нанёс удар ножом в область шеи. Истекающий кровью мужчина успел выползти из подъезда на улицу, где его обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. От полученных ран мужчина вскоре скончался в больнице.

По данному факту в СК по Ленинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ишаев был задержан по горячим следам и сам рассказал правоохранителям о случившемся. Он пояснил сыщикам, что испугался содеянного, поэтому сбежал. Орудие убийства он выкинул в реку Тагил. В ходе следствия нож так и не нашли.

Отметим, что за плечами Олега Ишаева уже есть один срок. Мужчина отбывал наказание в тюрьме за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. После освобождения работал водителем-экспедитором в частной фирме.

По приговору Ленинского районного суда Нижнего Тагила он был признан виновным в совершении убийства и приговорён к 6 годам колонии особого режима. Кроме того, по приговору Олег должен выплатить потерпевшей стороне 2 млн рублей моральной компенсации, а также взять на себя расходы за похороны убитого — 82 тысячи рублей. Несмотря на то, что в ходе следствия и на суде подсудимый не оспаривал фактические обстоятельства произошедшего, он настаивает на том, что его действия были мотивированы самозащитой, уточнили в районной прокуратуре. Поскольку приговор не вступил в законную силу, Ишаев решил обжаловать его. На момент публикации его жалоба принята к рассмотрению в вышестоящем суде.