В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам игорного бизнеса

Ленинский районный суд Нижнего Тагила на основании представленных гособвинителем доказательств вынес обвинительный приговор в отношении четырёх тагильчан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и средств связи, в том числе подвижной связи, совершённые организованной группой), сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

«Оперативные мероприятия по изобличению лиц, причастных к незаконному игорному бизнесу проводили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Нижнетагильское". В ходе оперативно-розыскные мероприятий подозреваемые граждане были задержаны, всего изъято порядка 40 игровых автоматов в торговых точках и питейных заведениях на территории Нижнего Тагила и Пригородного района. По материалам полиции следственный комитет возбудил уголовное дело», - сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как было установлено в ходе судебного следствия, в период с 10 октября 2015 года по 12 сентября 2019 года обвиняемые, состоящие в дружеских и доверительных отношениях между собой, преследуя корыстную цель в виде получения систематической финансовой выгоды, объединились в организованную группу с целью осуществления незаконной азартной деятельности.

«Двое участников группы подыскивали нежилые помещения для установки игрового оборудования и заключали договоры аренды (субаренды) площадей с собственниками (арендаторами) этих нежилых помещений, осуществляя расчёты с арендодателями. Данные договоры аренды (субаренды) площадей для размещения игрового оборудования обвиняемые заключали от имени ООО "ТЭК "РЕСПЕКТ", ООО "ТК "АСТОН" и иного индивидуального предпринимателя, не осведомлённых об их преступных намерениях. При этом подсудимые, желая замаскировать свою преступную деятельность и придать ей видимость законности, вводя в заблуждение арендодателей, указывали в текстах данных договоров сведения о том, что на арендуемой площади будут размещаться биржевые терминалы, консультационные терминалы, терминалы для продажи лотерейных билетов», — отметили в прокуратуре.

Другие участники преступной группы осуществляли техническое обслуживание игрового оборудования и производили выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправностей игрового оборудования либо в случае отсутствия достаточной денежной суммы в диспенсере терминала.

«В ходе судебного следствия подсудимые вину в совершении преступления не признали, суду заявили об отсутствии у них умысла на осуществление незаконной азартной деятельности, поскольку согласно проведённым исследованиям указанное оборудование не является игровым. В то же время в ходе судебного следствия установлено, что участники преступной группы через сайт newbox.biz, используя каждый свой логин и пароль, контролировали процесс проведения азартных игр на размещённом игровом оборудовании: получали сведения о текущих и проведённых игровых сессиях, включая сведения о полученной ими прибыли либо понесённых убытках (в том числе за определённый период времени); получали сведения о количестве денежных средств как в купюроприёмнике, так и в диспенсере; производили настройку игрового оборудования, в том числе изменяли свой процент выигрыша; включали или отключали игровое оборудование. При этом визуализация на экране работающего и используемого подсудимыми оборудования идентична логотипам широко распространённых игровых программ, а механизм использования оборудования в полной мере соответствует механизму использования игровых автоматов», — рассказали в ведомстве.

В результате один из участников получил три года тюрьмы условно и штраф в 400 тысяч рублей. Второй участник приговорён к 2,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Ещё двое подсудимых получили по 2 года тюрьмы условно и 200 тысяч рублей штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.