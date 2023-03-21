В Нижнем Тагиле вынесли приговор мошеннице, которая продавала несуществующие турпутёвки

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 58-летней тагильчанке, которя обманула семерых человек, продав им несуществующие турпутёвки в детские лагеря по заниженной цене. Жительница Вагонки заявляла, что является работником профсоюза одной из организаций города. За путёвку в санаторий Ленёвка мошенница просила всего 2800 рублей, в лагерь Анапы — 8100 рублей. В общей сложности ей удалось продать «липовые» путёвки на 91 200 рублей. В сентябре 2022 года женщину задержала полиция.

В суде своей вины подсудимая не оспаривала и обещала возместить потерпевшим ущерб. Причиной, толкнувшей её на мошеннические действия, тагильчанка назвала трудное материальное положение. Суд назначил ей 320 часов обязательных работ и в полном объёме удовлетворил иски потерпевших.