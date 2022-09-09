Полиция Нижнего Тагила ищет родителей, которые решили сэкономить на путёвках в детский лагерь Анапы и потеряли деньги 

Сотрудники полиции задержали 58-летнюю жительницу Нижнего Тагила, которая обвиняется в мошенничестве с туристическими путёвками. С февраля 2022 года она предлагала жителям Дзержинского района летние путёвки в детский лагерь в Анапе за 15 тысяч рублей, что составляет 10% от реальной стоимости поездки. Теперь правоохранители ищут пострадавших от её действий тагильчан.

Путёвки аферистка обещала выдать заказчикам на общем собрании в начале лета, однако постоянно переносила встречу, ссылаясь на состояние здоровья. После того как она перестала выходить на связь, обманутые туристы обратились с заявлениями в полицию.

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая дала признательные показания, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Также в полиции сообщили, что ранее женщина была неоднократно судима за мошеннические действия.

Сейчас известно о четырёх тагильчанах, которые пострадали от действий мошенницы. Сотрудники полиции не исключают, что жертв может быть больше, и просят пострадавших обращаться в подразделение уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам 8 (3435) 97-61-01 и 8 (3435) 97-61-02.