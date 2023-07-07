В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде грабителей, пытавшихся взорвать банкомат в посёлке Горноуральский

Пригородный районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор банде грабителей, которые в конце сентября 2022 пытались взорвать банкомат в посёлке Горноуральский, сообщает пресс-служба Пригородного районного суда.

Суд установил, что трое подсудимых пытались похитить деньги из банкомата, установленного в магазине «Магнит» в посёлке Горноуральский, подорвав банкомат. Однако, взрыв не произошёл. После, двое незадачливых грабителей забрали кассовые ящики с деньгами из магазина «Магнит». Всего злоумышленники смогли украсть только 3 тысячи рублей.

Приговором Пригородного районного суда двое похитивших кассовые ящики получили 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а их сообщнику назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.