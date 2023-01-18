В Нижнем Тагиле будут судить банду грабителей, пытавшихся взорвать банкомат в посёлке Горноуральский

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх грабителей, пытавшихся в конце сентября 2022 года взорвать банкомат в магазине сети «Магнит» в посёлке Горноуральский и украсть оттуда более 1 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, перед судом предстанут два жителя Среднеуральска — 45 и 30 лет и 45-летний мужчина из села Кунашак (Челябинская область).

По версии следствия, осенью прошлого года у злоумышленников возникла идея взорвать баллон с пропаном, вскрыть банкомат и украсть оттуда большую сумму денег. Довести преступный замысел до конца они не смогли, так как баллон не взорвался. Тогда грабители решили забрать хотя бы купюры из кассовых аппаратов. Им удалось похитить 3 тысячи рублей, после чего мужчины сбежали. Они оставили улики, с помощью которых сыщики нашли их по горячим следам.

Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище), по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, в особо крупном размере). Уголовное дело рассмотрит Пригородный районный суд.