Полицейские задержали грабителей, пытавшихся взорвать банкомат в посёлке Горноуральском

Полицейские задержали троих грабителей, пытавшихся в конце сентября взорвать банкомат в магазине сети «Магнит» в посёлке Горноуральском под Нижним Тагилом. Злоумышленники планировали украсть более 1 млн рублей.

Как рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, для того чтобы вскрыть банкомат, грабители пытались взорвать баллон с пропаном, но это им не удалось. После того как сработала сигнализация, они скрылись с места преступления, оставив улики, с помощью которых сыщики нашли их по горячим следам. Злоумышленники уже были ранее судимы по разным статьям УК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Сыщики проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям, совершённым в Свердловской области за последние годы.