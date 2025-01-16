Происшествия

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по уголовному делу об убийстве двух женщин, совершенном более 27 лет назад 

16.01.2025 13:23
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по уголовному делу об убийстве двух женщин, совершенном более 27 лет назад 

Сегодня, 16 января 2025 года, Ленинский районный суд Нижнего Тагила на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 50-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление), сообщает прокуратура Свердловской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что мужчина 22 ноября 1997 года пришёл в квартиру к своей 46-летней знакомой. В результате словесного конфликта, возникшего на почве ревности, мужчина кухонным ножом нанёс потерпевшей не менее 10 ударов в область груди и шеи. От полученных проникающих колото-резаных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В момент конфликта в квартире также находилась 47-летняя знакомая потерпевшей, которая оказалась очевидцем преступления. Чтобы она не смогла сообщить в правоохранительные органы о содеянном, мужчина решил убить и её. Вооружившись кухонным ножом, осуждённый подошёл к сидящей в кресле женщине и нанёс ей не менее 10 ударов по голове, шее, груди и животу. От полученных колото-резаных ран женщина скончалась на месте. 

«Через несколько дней после совершённого преступления обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего им написана явка с повинной. Однако впоследствии в ходе расследования уголовного дела от признательных показаний он отказался, заявив, что себя оговорил и убийство женщин он не совершал. Вместе с тем спустя более чем 20 лет после возобновления расследования мужчина вновь написал явку с повинной. С учётом активной позиции государственного обвинителя в судебном процессе, суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура Свердловской области.

«В ходе общения ныне уже осуждённого с сыщиками уголовного розыска от него была получена явка с повинной о совершённом особо тяжком преступлении. После этого в отношении мужчины полицейскими было проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Проверка показала, что он причастен к “двойному” убийству и в полном объёме осведомлён о его обстоятельствах», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: прокуратура Свердловской области 
Copyright
Telegram mstrok.ru