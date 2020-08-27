В Нижнем Тагиле выбрали лучшего Робин Гуда 

26 августа в окрестностях Нижнего Тагила прошёл финал городского турнира по стрельбе из лука для подростков. По традиции победителям вручили кубок Робин Гуда.

Две недели участники осваивали мастерство стрельбы из лука и проходили психологические тренинги для развития внутреннего спокойствия, меткости и уверенности в себе. Также к турниру подростки готовили личные гербы. Во время финала каждый участник презентовал себя и свой герб, они рассказывали о жизненных ценностях и что их отличает от других соперников.

«Кроме стрельбы из луков, подростки вместе с наставниками ходят в походы и краеведческие экспедиции, запускают воздушных змеев, проводят викторину по книгам Владислава Крапивина. На базе общественной организации работает кризисная бесплатная психологическая консультация для подростков и родителей», — рассказывает организатор турнира и председатель общественной организации «Лоцманы» Дмитрий Винокуров.

Турнир по стрельбе из лука проводится в Нижнем Тагиле уже несколько лет подряд. Главная задача проекта — разработать новые формы социальной педагогики и поддержки семей в воспитании детей, а также поддержать подростков в трудные жизненные моменты.

Организаторами выступили команда Центра семейной терапии и консультирования Нижнего Тагила, волонтёрский отряд «Лоцманы» в партнёрстве с общественной организацией «Город добрых людей». Турнир проходил в рамках городского социального проекта «Лоцманы», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Кроме турнира по стрельбе из лука, отряд «Лоцманы» и общественная организация «Город добрых людей» с 10 по 12 июля Нижнем Тагиле провели детский слёт «Индейского лагеря». В этом году мероприятие проводилось уже в шестой раз. Ребят учили основам походной жизни: они ночевали в палатках, готовили индейскую еду и пели песни у костра. Лагерь подготовлен для детей и подростков, имеющих трудности в общении с родными и сверстниками.

Также 26 августа стартовала серия бесплатных вебинаров для родителей, посвящённых вопросам воспитания и детско-родительских отношений. Следующие эфиры запланированы в сентябре.