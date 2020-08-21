В Нижнем Тагиле стартует серия бесплатных вебинаров для родителей

Команда Центра семейной терапии и консультирования Нижнего Тагила проведёт серию бесплатных онлайн-занятий для родителей. На них детские психологи и психотерапевты расскажут о том, что стоит за проблемным поведением детей, почему ребёнок не хочет ходить в школу, как наладить доверительные отношения в семье.

По словам руководителя проекта «Папа-Мама школа онлайн» Дмитрия Винокурова, темы для вебинаров выбирали сами родители. Поэтому программа получилась актуальной и затрагивающей самые острые вопросы воспитания и детско-родительских отношений. Онлайн-занятия для родителей проходят в рамках социального проекта «Лоцманы» при поддержке Фонда президентский грантов.

«В онлайн-семинарах смогут участвовать родители не только из Нижнего Тагила, благодаря интернету к проекту могут присоединиться жители небольших городов и сёл Горнозаводского округа. К такой форме общения с родителями подтолкнула ситуация с коронавирусом. Весной были отменены очные встречи, команде проекта пришлось освоить онлайн-форматы работы. В апреле — мае прошли 8 семинаров, на них было более 40 участников. И после небольших летних каникул мы решили продолжить онлайн-встречи группы поддержки и занятия для родителей», — рассказывает Дмитрий Винокуров.

Первое занятие на тему «Как наши дети пытаются защититься от душевных ран» пройдёт на следующей неделе, 26 августа. Онлайн-встречу проведёт детско-юношеский и семейный психотерапевт, врач-психиатр, директор Центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров. Начало вебинара в 19:00, продолжительность — 1,5 часа. По техническим причинам участвовать в Zoom-вебинаре может не более 100 человек, поэтому организаторы просят заранее зарегистрироваться. Сделать это можно в паблике Центра семейной терапии во «ВКонтакте».

Организаторы уже обозначили даты и темы следующих занятий.

9 сентября — «Исцеление детских ран и дефицитов» (продолжение).

23 сентября — «Мой ребёнок не хочет ходить в школу».

7 октября — «Школьная травля. Защищаем своего ребёнка».

21 октября — «Всё о самоповреждениях детей. Зачем они это делают».

4 ноября — «Отец. С отцом или без отца».

18 ноября — «Будущее ребёнка. Кем быть? Кем стать?».

2 декабря — «Сексуальное здоровье и сексуальное развитие ребёнка. Простые ответы на сложные вопросы».