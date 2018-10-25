В Нижнем Тагиле ввели скидку на поездки в трамваях для предпенсионеров

Депутаты Нижнетагильской гордумы расширили список льготных категорий пассажиров, которые смогут ездить на электротранспорте со скидкой. Сегодня на очередном заседании думы они приравняли к льготникам мужчин в возрасте от 60 лет и женщин старше 55. До 2023 года предпенсионеры будут платить за проезд в трамвае не 19, а 11 рублей. Недополученные средства муниципальному предприятию «Тагильский трамвай» компенсирует местный бюджет.

Проект о расширении списка льготных категорий внесла на рассмотрение депутатов мэрия Нижнего Тагила. Сейчас в перечень входят только пенсионеры и школьники. Льготы на поездки в трамваях для предпенсионеров будут действовать до тех пор, пока в России не завершится поэтапное повышение пенсионного возраста. Ожидается, что к 2023 году мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет.