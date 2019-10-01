В Нижнем Тагиле ввели скидку на поездки в трамваях для пользователей банковских карт Visa

В Нижнем Тагиле ввели скидку на поездки в трамваях для пассажиров, которые будут расплачиваться с кондукторами при помощи банковских карт Visa. Акция продлится с 1 октября по 30 ноября 2019 года. Каждый раз при оплате проезда картами Visa тагильчане смогут экономить 2 рубля. Занимает операция лишь пару секунд. При этом транспортники не потеряют доходов от введения скидки, разницу в цене компенсируют финансовые партнёры акции.

«Скидка предоставляется автоматически в момент совершения платежа. Выходит чек, на котором чётко указана цена, время новой поездки, номер рейса, фамилия кондуктора и скидка, которую предоставляет компания Visa. Надеюсь, что жители и гости города по достоинству оценят данное нововведение», — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель.

Работа онлайн-касс была запущена в тестовом режиме на всех маршрутах тагильского трамвая с 24 августа. Оплатить проезд можно наличными, банковской картой (MasterCard, Visa и МИР) или через сотовый телефон с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь). Подключение к карте специального транспортного приложения не требуется, денежные средства списываются напрямую со счёта. Все положенные льготы при этом сохраняются. Сегодня, 1 октября, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с представителями Сбербанка и международной платёжной системы Visa провёл тест-драйв безналичной оплаты проезда в трамвае.

«Мы уже несколько лет по всему миру реализуем подобные проекты, миллионы людей — от Лондона до Нью-Йорка, от Нью-Йорка до Рио-де-Жанейро и в десятках городов в России — имеют возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими карточками Visa. И очень радостно, что сегодня эта возможность стала доступна для тагильчан. В рамках акции стоимость поездки по стандартному тарифу составляет теперь 18 рублей, по льготному — 10 рублей», — добавил директор по развитию бесконтактных платежей на транспорте Visa в России Эдуард Низовцев.

Социальный проект направлен на популяризацию безналичных платежей в транспорте и самих трамваев. Уже в период «пилота» на трамвайных маршрутах совершалось около трёх тысяч транзакций в день по новой схеме.

«Когда я вводил безналичную оплату проезда, очень переживал по поводу того, как это нововведение воспримут кондуктора и жители города, как будет работать программное обеспечение, — признаётся директор МУП “Тагильский трамвай” Игорь Темнов. — Прошло буквально два месяца, и сейчас я вижу в своих кондукторах уверенных пользователей терминалов. Пройдёт эта акция, наступит следующая, мы будем работать в этом направлении. У нас количество пассажиров с каждым годом только растёт. Это связано с выходом на линию новых современных вагонов и увеличением количества автотранспорта в городе — в период пиковых нагрузок трамваи легко и просто пробираются из одного района в другой. 70% трамвайных путей у нас обособлены от основной дороги, спасибо архитекторам. Осталось подремонтировать инфраструктуру и увеличить скорость. Я призываю всех пользоваться самым экологичным видом транспорта нашего города, все на трамвай!»

Нижний Тагил стал вторым городом в Свердловской области, где Сбербанк внедрил новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.

«Здорово, что такое партнёрство есть, что мы слышим и понимаем друг друга, двигаемся дальше вместе. Сегодня Сбербанк — стратегический партнёр города, мы с ним не один проект реализуем», — подчеркнул мэр Владислав Пинаев, честно признавшись, что не помнит, когда в последний раз ездил на трамвае.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев договорился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым о запуске в городе в 2020 году трёх новых односекционных низкопольных трамваев модели 71-415. В трамваях, которые, по словам разработчиков из «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ), не имеют аналогов в России и за рубежом, установлены мониторы, Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трёх-, пятисекционных. Максимальная вместимость вагона — 190 человек. Новинка наиболее приспособлена для создания доступной среды.