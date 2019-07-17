Три инновационных низкопольных трамвая поедут по Нижнему Тагилу уже в 2020 году

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев договорился с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и свердловским губернатором Евгением Куйвашевым о запуске в городе в 2020 году трёх новых трёхсекционных низкопольных трамваев модели 71-415. В трамваях, которые, по словам разработчиков из «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ), не имеют аналогов в России и за рубежом, установлены мониторы, Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов: двух-, трёх-, пятисекционных. Максимальная вместимость вагона — 190 человек. Новинка наиболее приспособлена для создания доступной среды.

«Эта серия нам полностью подходит, — отметил Владислав Пинаев в эфире “Тагил-ТВ”. — Современный отличный трамвай, который украсил бы улицы города. На ИННОПРОМе встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором УВЗ Александром Потаповым. И мы договорились, что область нас в этом вопросе поддержит и в рамках расходных полномочий выделит нам средства на приобретение трёх трамваев, которые уже в следующем году, я думаю, успешно начнут своё движение по улицам города».

Напомним, новый образец низкопольного трамвая (трамвай 71-415) впервые показали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Осенью 2017 года УВЗ анонсировал выход трамвая 71-415 на улицы Екатеринбурга. Однако столица Урала пока не увидела инновационных трамваев.