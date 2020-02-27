В Нижнем Тагиле ввели компенсационные выплаты за подключение жителей города к газовым сетям

Тагильские депутаты поддержали введение компенсационных выплат для жителей города за технологическое присоединение жилых помещений к газовым сетям. Вопрос был рассмотрен сегодня, 27 февраля, на очередном заседании гордумы. Дополнительная мера соцподдержки будет предоставляться многодетным и неполным семьям, а также тем, кто воспитывает детей-инвалидов. В прошлом году таких семей насчитывалось 6388.

Единовременная денежная выплата позволит тагильчанам частично компенсировать затраты на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы. Сумма будет зависеть от фактических затрат горожан, но, главное, не должна превышать 35 тысяч рублей. Претендентам на выплаты необходимо подать соответствующие заявления не позднее шести месяцев с момента подключения к сетям. Действовать льгота будет с апреля 2020 года до 31 декабря 2022 года. В этом году в бюджете Нижнего Тагила запланировано на компенсационные выплаты 4,3 млн рублей.

Напомним, многие жители отказываются от газификации из-за невозможности оплатить разработку проектно-сметной документации и покупку газового котла, а также боязни повреждения сетей холодного водоснабжения из-за отключения централизованного теплоснабжения — трубы закопаны в землю неглубоко и находятся рядом друг с другом. Сейчас тагильские семьи могут воспользоваться как муниципальной, так и областной услугой. В целом это позволит компенсировать до 100 тысяч рублей, отметили на думской комиссии.

Рассчитать стоимость платы за подключение к сетям газораспределения теперь можно с помощью специального калькулятора на Региональном портале по технологическому присоединению.