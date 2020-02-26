Общество

Мэрия Нижнего Тагила компенсирует жителям города затраты на подключение к газовым сетям

26.02.2020 16:30

Мэрия Нижнего Тагила компенсирует жителям города затраты на технологическое присоединение жилых помещений к газовым сетям. Дополнительная мера соцподдержки будет предоставляться многодетным и неполным семьям, а также тем, кто воспитывает детей-инвалидов. В прошлом году таких семей насчитывалось 6388. Единовременная денежная выплата позволит тагильчанам частично компенсировать затраты на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы. Сумма будет зависеть от фактических затрат горожан, но не должна превышать 35 тысяч рублей. Претендентам на выплаты необходимо подать соответствующие заявления не позднее шести месяцев с момента подключения к сетям.

«Сейчас семьи могут воспользоваться как областной, так и муниципальной льготой. При этом сумма затрат не будет превышать той суммы, которую понёс гражданин при установке газового оборудования и подключения. У нас льгота вступит в силу с апреля, но семья имеет право заявиться с начала текущего года. То есть если с 1 января какие-то работы уже начали выполнять, то жители имеют право на получение выплат», отметил замглавы города по соцполитике Валерий Суров сегодня, 26 февраля, на профильной думской комиссии.

Завтра, 27 февраля, обсуждаемый вопрос рассмотрят на очередном заседании Нижнетагильской городской думы. До 1 мая 2020 года чиновники окончательно определят порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки. Суров отметил, что в бюджете Нижнего Тагила на данный момент запланировано на компенсационные выплаты 4,3 млн рублей. Действовать льгота будет до 31 декабря 2022 года.

Напомним, мэр Владислав Пинаев поручил управлению горхозяйством разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий формы соцподдержки тагильчан, которые желают участвовать в программе газификации своих домов, летом прошлого года. Тогда выяснилось, что к существующим газовым магистралям подключено лишь 20% абонентов. Многие жители отказываются от газификации из-за невозможности оплатить разработку проектно-сметной документации и покупку газового котла, а также боязни повреждения сетей холодного водоснабжения из-за отключения централизованного теплоснабжения — трубы закопаны в землю неглубоко и находятся рядом друг с другом. Рассчитать стоимость платы за подключение к сетям газораспределения теперь можно с помощью специального калькулятора на Региональном портале по технологическому присоединению.

Copyright
Telegram mstrok.ru