Мэрия Нижнего Тагила компенсирует жителям города затраты на подключение к газовым сетям

Мэрия Нижнего Тагила компенсирует жителям города затраты на технологическое присоединение жилых помещений к газовым сетям. Дополнительная мера соцподдержки будет предоставляться многодетным и неполным семьям, а также тем, кто воспитывает детей-инвалидов. В прошлом году таких семей насчитывалось 6388. Единовременная денежная выплата позволит тагильчанам частично компенсировать затраты на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы. Сумма будет зависеть от фактических затрат горожан, но не должна превышать 35 тысяч рублей. Претендентам на выплаты необходимо подать соответствующие заявления не позднее шести месяцев с момента подключения к сетям.

«Сейчас семьи могут воспользоваться как областной, так и муниципальной льготой. При этом сумма затрат не будет превышать той суммы, которую понёс гражданин при установке газового оборудования и подключения. У нас льгота вступит в силу с апреля, но семья имеет право заявиться с начала текущего года. То есть если с 1 января какие-то работы уже начали выполнять, то жители имеют право на получение выплат», — отметил замглавы города по соцполитике Валерий Суров сегодня, 26 февраля, на профильной думской комиссии.

Завтра, 27 февраля, обсуждаемый вопрос рассмотрят на очередном заседании Нижнетагильской городской думы. До 1 мая 2020 года чиновники окончательно определят порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки. Суров отметил, что в бюджете Нижнего Тагила на данный момент запланировано на компенсационные выплаты 4,3 млн рублей. Действовать льгота будет до 31 декабря 2022 года.

Напомним, мэр Владислав Пинаев поручил управлению горхозяйством разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий формы соцподдержки тагильчан, которые желают участвовать в программе газификации своих домов, летом прошлого года. Тогда выяснилось, что к существующим газовым магистралям подключено лишь 20% абонентов. Многие жители отказываются от газификации из-за невозможности оплатить разработку проектно-сметной документации и покупку газового котла, а также боязни повреждения сетей холодного водоснабжения из-за отключения централизованного теплоснабжения — трубы закопаны в землю неглубоко и находятся рядом друг с другом. Рассчитать стоимость платы за подключение к сетям газораспределения теперь можно с помощью специального калькулятора на Региональном портале по технологическому присоединению.