В Нижнем Тагиле все социальные учреждения готовы к новому отопительному сезону

В Нижнем Тагиле все школы, детские сады, спортивные клубы и другие социальные учреждения готовы к новому отопительному сезону, который стартует 16 сентября, в понедельник. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщил на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров. Подготовлены на 100% и многоквартирные дома. На эти цели было потрачено около 48,6 млн рублей.

«Решён вопрос по организации эксплуатации теплосетевого комплекса, принадлежащего ранее НТ МУП "Горэнерго" (в связи с завершением процедуры банкротства). Сети теплоснабжения Дзержинского района переданы в хозяйственное ведение созданному в этом году МУП "Горэнерго-НТ", котельные и тепловые сети микрорайона Старатель и посёлка Уралец — НТ МУП "НТТС". Для подготовки сетевого комплекса, в том числе улучшения качества теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Зари и ул. Максарёва, администрацией Нижнего Тагила заключено соглашение с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области о выделении 50 млн рублей из резервного фонда правительства», — отмечают в управлении горхозяйством.

Сейчас на Вагонке ведутся масштабные работы по приведению в порядок теплотрасс. По словам Игоря Комарова, проблем с отоплением у жителей Дзержинского района возникнуть не должно. Самое худшее, что может произойти, говорит чиновник, — это небольшое снижение температурных параметров.

«Принято решение о готовности и выдаче паспортов 9 из 10 предприятий. Не выдан паспорт котельной ВГОКа. Резервное топливо имеется, нормативные запасы рассчитаны, документы сданы. Но паспорт готовности предприятие получит не ранее 1 октября. С 16 сентября будут проводиться пуско-наладочные работы на нашей котельной по улице Кленовой. Теплоноситель пойдёт потребителям. После горячее водоснабжение будет проводиться котельной ВГОКа», — добавил Игорь Комаров.

Ряд депутатов, а также представитель прокуратуры Ленинского района выразили недовольство тем, что ремонтные работы сетей осуществляются в основном только за счёт собственных средств теплоснабжающих предприятий. Количество изношенных труб, как и степень самого износа, по их словам, ежегодно растёт. Денег на ремонтные работы выделяется недостаточно, и это однажды может привести к самым печальным последствиям.

Напомним, плата за коммунальную услугу должна начисляться в соответствии с фактической датой подачи тепла. Информация о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей будет ежедневно направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу.