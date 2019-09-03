В Нижнем Тагиле отопительный сезон стартует 16 сентября

Мэрия Нижнего Тагила определилась с датой запуска отопительного сезона. Тепло в многоквартирных домах, детских садах, школах и других социальных объектах города начнёт появляться с 16 сентября. Мэр Владислав Пинаев уже подписал соответствующее постановление. В нём отмечается, что плата за коммунальную услугу должна начисляться в соответствии с фактической датой подачи тепла.

«Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено с 16 сентября приступить к заполнению систем теплоснабжения в соответствии с очерёдностью по зонам подключения. Информация о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей будет ежедневно направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу», — говорится в постановлении.

Сейчас на Вагонке ведутся масштабные работы по приведению в порядок теплотрасс. Они имеют большую степень износа, в среднем ежедневно происходит полторы утечки. До начала отопительного сезона все имеющиеся проблемы необходимо устранить.

«В этом году мы решили один из важных как для города, так и для жителей Дзержинского района вопрос, — говорил ранее АН “Между строк” мэр Владислав Пинаев. — Закончена процедура банкротства МУП “Горэнерго”. Сегодня все сети переданы в город, на базе “Расчётного центра” создано новое предприятие “Горэнерго-НТ”. Из резервного фонда по поручению губернатора Свердловской области выделено дополнительно 50 млн рублей. 20 млн рублей мы перераспределили для выплаты заработной платы коллективу предприятия, это более 300 человек. Составлены графики производства работ для подготовки к отопительному сезону».

Напомним, с 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП «Горэнерго» (260 км сетей, 11 насосных станций, около 10 км сетей холодного водоснабжения, 5 скважин) был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие «Гороэнерго-НТ». К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки. В преддверии нового отопительного сезона «Горэнерго-НТ» приводит полученный имущественный комплекс в порядок. Большая часть насосных станций уже готова к работе. Сложнее ситуация складывается с ремонтом тепловых сетей.