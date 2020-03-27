В Нижнем Тагиле временно сократят количество рейсов общественного транспорта из-за коронавируса

В Нижнем Тагиле с 28 марта изменится режим работы общественного транспорта — временно сократится количество выхода автобусов на маршруты и увеличатся интервалы движения. На всех автобусных маршрутах будут установлены следующие интервалы движения:

— с 6:00 до 10:00 — 10–15 минут;

— с 10:00 до 17:00 — 20–25 минут;

— с 17:00 до 20:00 — 10–15 минут;

— с 20:00 до 23:00 — 30–35 минут.

Возможны корректировки расписания, поскольку специалисты управления городским хозяйством администрации города будут проводить регулярный мониторинг пассажиропотока. Изменения в расписание движения электротранспорта будут в оперативном порядке размещаться на официальном сайте НТ МУП «Тагильский трамвай».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».