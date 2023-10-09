В Нижнем Тагиле врачу собрали деньги на штраф за оскорбление псевдосиловика

В конце августа 66-летнюю врача-педиатра Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Валентину Кондратович оштрафовали на 10 тысяч рублей по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. После нескольких публикаций об этом в СМИ женщине неожиданно перевели на карту необходимую сумму. Как рассказала АН «Между строк» сама врач, всего она получила более 40 переводов. Вместе с этим люди писали в приложении банков пожелания Валентине Кондратович.

«С огромнейшей любовью и уважением к врачам», — было написано в сообщении с переводом.

«На восстановление нервов от неадеквата», — ещё одно сообщение с переводом.

Конфликт между врачом и 41-летним жителем Верхней Салды Фуркатом Хонбердиевым произошёл 7 мая. Мужчина, впоследствии написавший заявление на врача в прокуратуру, привёз в больницу свою дочь с температурой, медсестра провела первичный осмотр ребёнка и дала ей суспензию, после чего девочке стало лучше и семью попросили подождать.

Но мужчина стал вести себя агрессивно и требовал, чтобы к его ребёнку было больше внимания со стороны медиков. Во время конфликта Фуркат Хонбердиев решил представиться сотрудником правоохранительных органов. Позднее выяснилось, что мужчина, о котором идёт речь, на самом деле не является сотрудником силовых ведомств и никогда им не был.

Как рассказала медик, её дочери написал во «ВКонтакте» мужчина, который хотел организовать сбор для оплаты штрафа, но они отказались. Однако на следующий день Валентине Кондратович начали приходить денежные переводы на разные суммы. Об этом врач узнала не сразу, так как номером телефона, к которому привязана карта, она временно не пользовалась.

«Огромное спасибо всем небезразличным людям. Такая моральная поддержка просто бесценна, всем желаю мира, счастья их семьям, родным и близким. И конечно, крепкого здоровья. Я бы справилась, конечно, но люди своим неравнодушием согрели меня. В день, когда я об этом узнала, растрогалась до слёз, купили с семьёй тортик, выпили по чашечке чая», — рассказала АН «Между строк» Валентина Кондратович.

Среди отправителей, уточнила врач, судя по именам, были люди разных национальностей.