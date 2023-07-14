В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь пациентки из Нижней Салды с тромбоэмболией лёгочной артерии

В Нижнем Тагиле врачи Городской больницы № 4 Нижнего Тагила, совместно с Нижнесалдинской больницей и Территориальным центром медицины катастроф спасли жизнь 36-летней женщины, у которой произошла тромбоэмболия лёгочной артерии. Обычно в результате отрыва тромбов происходит закупорка лёгочной артерии. Такой диагноз в большинстве случаев приводит к летальному исходу, если вовремя не оказать необходимую помощь.

«История началась несколько дней назад, когда жительница Нижней Салды почувствовала общую слабость, одышку, но к врачу сразу не обратилась и уже утром следующего дня началось удушье, потеряла сознание была доставлена скорой медицинской помощью в больницу. Сразу было принято решение о переводе пациентки в кардиореанимацию ГБ № 4 Нижнего Тагила. Незамедлительно были вызваны специалисты Территориального центра медицины катастроф, которые в кратчайшие сроки доставили пациентку в Нижний Тагил», — сообщается в паблике управления социальных программ и семейной политики мэрии Нижнего Тагила.

Необходимая помощь была быстро оказана пациентке, а также дополнительно были проведены все необходимые исследования: в том числе ультразвуковое исследование вен на ногах, взят анализ на генетическую предрасположенность к тромбообразованию. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует и уже переведена в отделение неотложной кардиологии.