В Нижнем Тагиле врачам временно передали машины из автопарка муниципалитета

Медицинские работники в Нижнем Тагиле, работающие с пациентами с коронавирусом, получили во временное пользование автомобили из автопарка городской администрации. Об этом в пятницу сообщил департамент информационной политики региона.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации, в Нижнем Тагиле выделено две машины. Одна из них закреплена за Демидовской больницей и служит для передвижения врача в посёлок Уралец. Ещё один автомобиль город предоставил волонтёрам. Ещё четыре автомобиля по просьбе администрации города предоставили медикам предприятия.

«Такой опыт у Свердловской области уже есть. В период всеобщей самоизоляции по поручению губернатора служебные автомобили в городах Среднего Урала отдавались во временное пользование волонтёрам, которые доставляли продукты и всё необходимое тем, кто в этом особо нуждался. Теперь машины перешли медикам, в частности, для работы с пациентами, проходящими амбулаторное лечение дома», — добавили в департаменте информполитики.

Кроме того, по 13 машин выделили медикам власти Горноуральского и Сысертского городских округов. Также по несколько единиц техники предоставили врачам в Асбесте, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите, Камышлове, Пышминском городском округе, Екатеринбурге и других городах. Всего в Свердловской области врачам было передано 200 машин. Их количество определили с учётом потребностей муниципалитетов.