В Нижнем Тагиле возобновили вакцинацию детей и запустили дистанционные консультации психологов

В Детской горбольнице Нижнего Тагила возобновили вакцинацию, в том числе от клещевого энцефалита, и организовали консультирование жителей города психологами через Zoom. Об этом АН «Между строк» рассказали в самом медучреждении. Психологи детских поликлиник будут проводить консультации ежедневно с 12:00 до 15:00. Для записи необходимо позвонить по телефонам: 8 (3435) 24-38-56 (медучреждение на у. Черных, 28) и 8 (3435) 43-16-23 (относится к организации на ул. Победы, 42). Пароль для использования платформы для видеосвязи будет предоставляться за 10 минут до запланированного времени.

Дистанционные консультации психологов после введения режима самоизоляции из-за распространения коронавируса ввели уже во многих российских городах. Это связано с тем, что сегодняшняя ситуация вызывает у многих чувство тревоги или даже панику.

Около двух недель назад в Детской горбольнице возобновили вакцинацию детей. Бесплатные прививки от клещевого энцефалита делают маленьким детям (с 1,3 до 1,9 года). Для них вакцина приобретается централизованно. Другим тагильчанам, тем, кто приобретает вакцину за свой счёт, необходимо дождаться её появления в аптеках. При этом препарат нельзя покупать заранее, так как при хранении в домашних условиях может быть нарушен температурный режим. В этом случае вводить такую вакцину будет опасно для здоровья.

«Вакцина приобретается в аптечной сети только после осмотра врача и допуска пациента к вакцинации. Необходимо доставить вакцину в медицинское учреждение в течение часа с момента приобретения, сохраняя чек. Обычно вакцину бронируют в аптеке. Если врач допускает к вакцинации, тогда непосредственно перед вакцинацией её приобретают», — уточнили АН «Между строк» в ДГБ.

Напомним, в Детской горбольнице этой весной было приостановлено оказание плановой медпомощи, отменены приёмы врачей, обследования и лабораторная диагностика, в том числе в дневном стационаре. Сейчас оказывается только экстренная и неотложная помощь. Тагильчане ежедневно штурмуют официальную группу медорганизации в соцсети «ВКонтакте», спрашивая, когда возобновятся приёмы пациентов. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщал, что в ближайшее время медучреждения вернутся к прежней работе. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе этого пока не произошло.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».