В Нижнем Тагиле возле медколледжа создадут «Аллею рандеву»

В Нижнем Тагиле в сквере возле свердловского областного медицинского колледжа организуют «Аллею рандеву». Так окрестили дизайн-проект благоустройства территории площадью 6360 квадратных метров чиновники и МБУ «Тагилгражданпроект», который его разрабатывал.

После реконструкции прогулочная зона объединит сеть пешеходных дорожек, вымощенных разноцветной тротуарной плиткой. Также в сквере установят многоуровневую площадку со сценой, парковые качели и полукруглые скамьи. Новые светодиодные панели будут красиво освещать аллею в вечернее время. Вход украсят декоративные арки, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

При благоустройстве сквера большое внимание будет уделено ландшафтному дизайну общественного пространства. Сотрудники Службы экологической безопасности предложили использовать для озеленения территории концепцию, в основу которой положен принцип сада непрерывного цветения. В сквере создадут красивые декоративные композиции из травянистых и древесно-кустарниковых растений. Сейчас дизайнеры занимаются их подбором.

Планируется, что благоустраивать сквер будут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Заявка на дополнительное финансирование объекта в 2020 году будет направлена в область после доработки проекта.

«В случае реализации проекта “Аллея рандеву” станет продолжением туристско-рекреационной зоны “Тагильская лагуна” и позволит более эффективно использовать потенциал территории. Объект войдёт в пешеходный маршрут “Малахитовая линия”, который объединяет в себе ключевые исторические, культурные и архитектурные объекты прошлого и настоящего», — отметил замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Напомним, в 2020 году на благоустройство общественных территорий муниципалитет направит почти 165 млн рублей. На Гальянке будут благоустроены парк Победы и зона отдыха на Муринских прудах, на Вагонке — площадь на улице Зари. В Девятом посёлке сделают спортивную площадку.