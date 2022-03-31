В Нижнем Тагиле возле гаражей на Индустриальной гуляет раненый олень

Сегодня в Нижнем Тагиле у гаражей в районе улицы Индустриальной, 15 тагильчане заметили раненого оленя. В редакцию АН «Между строк» обратилась Татьяна Несоленихина, которая не знала, как помочь животному.

«Его видели около улицы Индустриальной, 15 примерно в 12:30. Олень раненый, напуганный и хромой», — рассказала женщина.

Татьяна обратилась за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, информацию о лесном обитателе передали в департамент по охране животного мира в Екатеринбурге, поскольку в нашем городе подобной организации нет. Ведомство направит в Нижний Тагил своего инспектора.