Общество

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за спил двух сосен около Антоновского

22.06.2023 16:32
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело за спил двух сосен около Антоновского

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по факту незаконной вырубки двух сосен вблизи посёлка Антоновский. Как сообщили АН «Между строк» в ведомстве, информация о неизвестном нарушителе поступила из регионального ГКУ «Нижне-Тагильское лесничество».

Во время выездной проверки было установлено, что по характеру надрезов деревья были спилены в период с 1 октября 2022 по 13 июня 2023 года. Сумма причинённого лесному фонду РФ ущерба составила более 27 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбуждённого уголовного дела органом дознания будут проверены лица, ранее судимые за аналогичные преступления, проживающие в близлежащих садах. Направлено поручение в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции по производству оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных федеральным законом оперативно-розыскной деятельности», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила сведения в следственные органы, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинского района.

«По материалам проверки прокуратуры дознавателем МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело. Кем и при каких обстоятельствах было совершено данное преступление, будет установлено в ходе следствия», — уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила
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