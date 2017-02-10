В Нижнем Тагиле восьмиклассник распылил газовый баллончик в школьном туалете и попал в больницу

Школа №7 второй раз за месяц попала в новостную повестку из-за скандала. Сегодня около 12 часов дня один из восьмиклассников распылил перцовый газ из баллончика в мужском туалете, после чего почувствовал себя плохо и был госпитализирован в детскую горбольницу.

«Подростки, почувствовав запах газа, проинформировали учителей. Школьный врач оказала виновнику инцидента первую медицинскую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи. О происшествии проинформированы специалисты ЕДДС и сотрудники отдела полиции №17. В это же время учащиеся, которые занимались на третьем и четвертом этажах школы, были эвакуированы на первый этаж. Помещения классов и рекреаций проветрены, проведена влажная уборка помещений. По рекомендации школьного врача занятия у учащихся были отменены. Состояние подростка, распылившего газ, удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее сегодня прокуратура Дзержинского района сообщила о том, что в столовой этой же школы были выявлены нарушения санитарного законодательства. Проверку с привлечением Роспотребнадзора ведомство начало после того, как один из учеников пожаловался в соцсетях на плесневелый хлеб, приготовление блюд без перчаток, а также курение на территории пищеблока. Сотрудники прокуратуры установили, что учеников действительно кормили испорченным хлебом. Кроме того, в учреждении было обнаружено нарушение температурных условий хранения молочной продукции, отсутствие вытяжки над мойками, а также записей на крупы и хлеб в журнале бракеража пищевых продуктов. Результатами проверки уже заинтересовался СКР по Свердловской области.

В отношении ООО «Комбинат общественного питания», который предоставляет школе услуги по питанию, а также заведующей производством предприятия, по результатам проверки возбудили административные дела.

Агентство новостей «Между строк»