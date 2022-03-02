В Нижнем Тагиле водитель, сбивший учительницу гимназии №18, остался без прав на полтора года 

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила накануне состоялось заседание по громкому ДТП, случившемуся в сентябре 2021 года на перекрёстке улиц Красногвардейской и Заводской. Тогда 28-летний Вреж Петунц сбил на пешеходном переходе учителя русского языка и литературы гимназии № 18 Ольгу Ахметову.

С самого начала показания пострадавшей и виновника ДТП разнились. Ольга Ахметова рассказывала, что начала перебегать дорогу на зелёный сигнал светофора. По словам женщины, молодой водитель Mercedes кричал на неё матом, не торопился вызывать скорую и вообще старался убедить очевидцев аварии в том, что она была пьяна. Вреж, напротив, уверяет, что пытался помочь женщине, а агрессивное поведение объясняет шоковым состоянием. В зале суда участники аварии своего мнения не изменили.

Ольга Ахметова получила серьёзную травму головы и до сих пор восстанавливается после аварии. Ей тяжело подолгу стоять на ногах, а ведь она работает учителем. В суде женщина настаивала на лишении лихача водительских прав, сообщает «Телекон».

«Я заявляю, что Вреж Каруевич не вызывал скорую помощь, это наглая ложь. Кроме того, он выкрикивал всем мимо проезжающим водителям, что я пьяная. Хотя на то не было никаких оснований. По моей жалобе и моему ходатайству протокол ДТП переоформлялся, поскольку в нём не было указано моих травм, а только повреждения лобового стекла автомобиля», — заявила в суде потерпевшая.

Тагилстроевский районный суд лишил водителя прав на один год и пять месяцев. Данное решение мужчина планирует обжаловать. Ольга Ахметова и её адвокат пока не решили, будут ли подавать на него гражданский иск о возмещении ущерба.