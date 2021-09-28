«Если бы я был на “четырке”, они бы не стали это раздувать». Водитель, сбивший учителя гимназии № 18 Нижнего Тагила, рассказал свою версию событий

28-летний житель Нижнего Тагила Вреж Петунц, который 22 сентября сбил на своём Mercedes на пешеходном переходе учителя русского языка и литературы гимназии № 18 Ольгу Ахметову, пришёл в редакцию АН «Между строк», чтобы рассказать свою версию событий. По словам Врежа, после аварии он находился в шоковом состоянии, вёл себя эмоционально, при этом свою вину признал сразу и в тот же день обсудил с сыновьями пострадавшей, какую помощь он может ей оказать. Сыновья Ольги Ахметовой ранее заявили, что водитель пытается уйти от ответственности.

Вечером 22 сентября Вреж Петунц спешил на день рождения мамы. Он ехал из цветочного магазина на улице Садовой, когда на мигающем «зелёном» на перекрёстке Красногвардейской и Заводской сбил пешехода. По словам водителя, пересекая перекрёсток, он видел остановившегося возле зебры пешехода, а совершавшая в тот вечер пробежку учительница буквально выпрыгнула на автомобиль.

Вреж отмечает, что хотел отвезти учительницу в больницу, но остановившаяся женщина-свидетель посоветовала вызвать скорую, чтобы не навредить пострадавшей при транспортировке. Тогда мужчина позвонил в дежурную часть, понимая, что полицейские сообщат о ДТП медикам. Вреж достал из багажника плед и положил под голову лежащей на асфальте пострадавшей.

«Да, я наорал на неё. Я был в шоковом состоянии, не понимал, что я делаю. Она была вся в крови. Орал следующими словами: “Ты чё, бухая что ли? Куда ты бежишь, ты не видишь, что машины едут?!” Никакой толпы свидетелей, о которой сейчас говорят её сыновья, не было. Пешеходы проходили мимо, всем было пофиг. Остановилась только одна женщина-водитель, она сказала, что всё видела, дала свой номер. Всё случилось очень быстро, это были доли секунды. Пешеход не убедилась в безопасности перехода, а я её сбил уже на зелёный сигнал. И я свою вину не отрицаю, я её сразу признал», — говорит Вреж Петунц.

Мужчина рассказывает, что на место ДТП приехали несколько его друзей. Вскоре появился младший сын учительницы Артём и сразу бросился на водителя Mercedes. Их разнимали сотрудники ГАИ и друзья Врежа. Когда оба мужчины успокоились, между ними завязался диалог. Вреж уверяет, что сразу принёс извинения, объяснил ситуацию, сказал, что не заметил перебегающего дорогу пешехода, и оставил свой номер телефона. В тот же вечер он поехал в больницу, в которую доставили пострадавшую. Там Вреж снова пообщался с её сыновьями. Тогда же было сделано видео, на котором он, по словам Артёма и Тимофея, говорит о том, что его знает весь город. Видео братья попросили записать в качестве доказательства того, что виновник ДТП от них не сбежит.

По словам Врежа, фраза о том, что все знают его имя, была вырвана из контекста. Ранее мужчины выяснили, что у них много общих знакомых, а это значит, что братья легко смогут его найти. После того как было сделано видео, молодые люди обсудили финансовую сторону вопроса: Вреж пообещал оплатить лечение и оказать другую необходимую поддержку. Затем они пожали друг другу руки и разошлись. На следующий день Вреж отправил цветы, фрукты и записку с извинениями в больницу, в которой лежит Ольга.

«Я вообще сидел дома спокойно, ждал, когда пригласят в ГАИ, и потом вижу все эти публикации в пабликах, в СМИ. Это прямое доказательство того, что меня хотят спровоцировать, потому что видят, что кровь у меня быстро закипает. Они понадеялись на то, что я начну это читать, у меня все датчики отключатся, я начну им угрожать, они начнут хлопать в ладоши и в итоге скажут: ну чё, друг, а вот теперь ты нам по-любому денег дашь!» — говорит мужчина.

По словам Врежа, подержанный Mercedes 2015 года выпуска он купил в ноябре прошлого года. Он мечтал об этой машине много лет, копил деньги 2,5 года и ездил на ВАЗ-2114. Исполнить мечту помог отец, который добавил денег на автомобиль. У отца строительный бизнес, сам Вреж занимается грузоперевозками, мама — домохозяйка.



Автомобиль Врежа Петунца после аварии



«Если бы я был на “четырке”, они бы не стали это раздувать. Они ставят акцент на мой автомобиль, на мои номера, на ребят, которые приехали на место ДТП ко мне, на каких автомобилях они были. Они акцентируют внимание на том, что у нас всё куплено, что я богатенький. Они так выставили всё, я вообще в шоке! Они изначально начали намекать на финансы. К сожалению, я оказался добросовестнее их, поверил им, не записывал наши разговоры на диктофон», — заявляет Вреж.

Вреж Петунц водит машину уже девять лет, за это время у него не было серьёзных ДТП. 30 штрафов, о которых писали городские паблики, выписаны не на него. Юрист мужчины отмечает, что на его подзащитном числится три машины и на двух из них ездят родственники, которые проживают в других городах, и эти штрафы были выписаны на них. Доказательства юрист планирует предоставить суду.

«Я его знаю много лет, он не мажор, ему можно доверять. Он пытается найти контакт с пострадавшей, но сыновья не дают её номер. Он пробовал через сыновей оказать помощь, на что получил категорический отказ и оскорбления. Зачем ему уходить от ответственности? Он сразу шёл на контакт с семьёй, никуда не прятался, а они решили распространить информацию о случившемся в СМИ», — говорит юрист водителя Марат Жалилов.

На месте ДТП Вреж прошёл медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв (копия документа есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). На данный момент ему грозит штраф до 5000 или лишение прав до 1,5 лет. Административное расследование ещё продолжается.