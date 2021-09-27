«Эта сука весь салон мне з***т!» В Нижнем Тагиле родственники сбитой на пешеходном переходе учительницы опасаются, что водитель Mercedes попытается уйти от ответственности

В Нижнем Тагиле родственники учителя гимназии № 18 Ольги Ахметовой, которую на прошлой неделе на пешеходном переходе сбил Mercedes, рассказали АН «Между строк» свою версию событий, которые произошли с момента аварии. Сыновья педагога переживают, что водитель Mercedes может попытаться уйти от ответственности.

Напомним, ДТП произошло 22 сентября около 20:15 на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Красногвардейской и Заводской. 28-летний водитель Mercedes сбил женщину, перебегавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. Сейчас женщина находится в больнице.

Ольга рассказала АН «Между строк», что каждый день по вечерам бегает по набережной Тагильского пруда и в тот день тоже совершала пробежку. Как только для пешеходов загорелся зелёный сигнал светофора, она вышла на проезжую часть.

«Какая-то из автомашин пропустила Mercedes, он на запрещающий сигнал светофора проехал и врезался в меня. Я отскочила достаточно далеко и приземлилась на голову. К счастью, я не потеряла сознание и в течение какого-то времени лежала в луже крови и всё прекрасно слышала», — рассказывает тагильчанка.

По словам Ольги, когда собрались зеваки, водитель стал выкрикивать им: «Вы видели, что она пьяная бежала на красный сигнал, посмотрите: она вдрызг пьяная!»

«Никакой помощи он мне не оказывал. Ко мне подошла одна из свидетелей, я попросила её вызвать мне скорую, так как никто этого не сделал. Водитель начал её отталкивать и говорить, что сам отвезёт меня в больницу. Стал поднимать мою голову, но когда увидел, что его руки в крови, то бросил голову на асфальт и закричал: “Эта сука весь салон мне з***т (измажет. — Прим. ред.)!”», — делится Ахметова.

Спустя какое-то время, по словам Ольги, виновник аварии подошёл с одеялом и попытался уложить её, при этом уверяя очевидцев, что не нужно вызывать скорую.

В этот момент мимо проезжала бригада скорой помощи. Медики погрузили Ольгу в машину, поставили капельницу. Позже приехала вызванная скорая и пострадавшую перегрузили. В новом автомобиле ей предложили сообщить родным по телефону о случившемся. С телефона врача женщина отправила голосовое сообщение сыну, в котором попросила привезти необходимые для госпитализации документы. Ольгу увезли в Демидовскую больницу.

Как рассказал Артём, младший сын Ольги, после полученного сообщения он позвонил своему старшему брату Тимофею, так как сам находился далеко. Тимофей поехал за документами, а Артём выдвинулся на место ДТП.

«Когда я подъехал, там уже стояло четыре экипажа ГИБДД, я подумал, что неспроста. И ещё там же стояло около семи машин друзей водителя. Собралось человек 20… Потом водитель подошёл ко мне, просил не переживать и извинялся. Сказал мне, что мама сама бежала на красный и у него есть свидетели. Я доверился его словам», — рассказывает Артём.

Когда Тимофей подъехал к Демидовской больнице с документами, женщину транспортировали на компьютерную томографию в больницу на улице Кузнецкого. Тимофей поехал за ними.

«В больнице на Кузнецкого мне отдали все её вещи. Кроссовки были порваны — видимо, от удара. Она мне уже тогда сказала, чтобы я не доверял виновнику аварии, и предупредила, что от него можно ожидать всё что угодно», — комментирует сын пострадавшей.

После этого Тимофей поехал домой к матери, чтобы забрать лекарства и нужные вещи, а Ольгу отвезли обратно в Демидовскую больницу. Когда мужчина вновь приехал к ней, туда пришёл друг водителя Виталий.

«Виталий приехал с добрым лицом. Начал мне объяснять, чтобы я всерьёз слова водителя не воспринимал, так как это всё было сделано на эмоциях», — рассказывает Тимофей.

Когда Ахметову готовили к операции, в процедурную зашёл Виталий и оставался там во время всех медицинских манипуляций.

«Виталий присутствовал при всех манипуляциях, которые проводились со мной. При нём мне брили голову, брали кровь. Зачем ему нужно было этого дожидаться, я не понимаю. На мой вопрос, почему его не удаляют и почему выгнали моих сыновей, медсёстры ответили, что мои сыновья слишком эмоционально себя вели. Я им сказала, что этот человек никакого отношения ко мне вообще не имеет. Сёстры пожали плечами», — рассказывает женщина.

Пока женщине делали операцию, в больницу подъехали ещё несколько друзей водителя и возле процедурной начали общаться с сыном пострадавшей — Тимофеем. Ему ещё раз сказали, что его мать бежала на красный, сообщили, что водитель оказал первую помощь, принёс одеяло и вызвал скорую.

«Дальше начали меня уговаривать, я согласился, что от меня претензий нет. Как оказалось потом, по факту ничего того, что мне наговорили, не было. Водитель всё врал. И то, что я договорился тогда, сейчас это всё уже неважно и ничего не значит», — делится Тимофей.

Через некоторое время в больницу приехал и сам водитель. Сын Ольги решил снять на видео разговор с ним.

«Потом они начали на меня уже откровенно давить, говорили, что я переобуваюсь, — рассказывает Тимофей. — Я им сказал, что я этого не делаю. Это решать маме, я всё равно за неё решать ничего не могу. Тогда водитель психанул, начал ругаться на меня и угрожать».

«Я видела лица своих сыновей, они, конечно, могли быть эмоциональными. Они очень переживали и были в состоянии шока, и то, что на них оказывалось страшнейшее давление, это было видно по их внешнему виду», — рассказывает Ольга.

Сыновья пострадавшей переживают, что дело могут попытаться «замять». По словам мужчин, видеозапись с места происшествия они передали полиции уже на следующий день.

«Также везде пишут, что у меня ушибленная рана головы, но насколько я понимаю, ушибленная — это не скальпированная рана, то есть это без верхних повреждений. Но мне зашивали достаточно объёмный участок, поэтому я считаю, что здесь происходит подтасовка фактов. Я до сих пор не могу поднять голову и прикована к постели. Думаю, что это средний вред здоровью, но никак не лёгкий», — говорит Ольга Ахметова.

«Сотрудники ГИБДД стояли около четырёх часов и ничего не оформляли, до сих пор никаких действий для выявления виновных не предпринимается», — переживает Артём.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что в данный момент ведётся административное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Несколько дней назад водитель иномарки передал пострадавшей через медсестёр корзину из супермаркета с продуктами и цветами. При этом он приносил извинения родственникам. Сыновья попросили водителя больше не звонить и не писать им.