В Нижнем Тагиле водитель получил 14 суток ареста за неправильную тонировку 

В Нижнем Тагиле житель Свердловской области был отправлен под административный арест на 14 суток за повторное нарушение правил тонировки. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 11 октября 2023 года водитель автомобиля был остановлен автоинспектором ДПС за неправильную тонировку. Мужчина затонировал ветровое стекло и передние боковые окна машины, что не соответствует техническим требованиям. Сотрудники ГИБДД зафиксировали, что светопропускаемость стёкол составляет всего 21% видимости при допустимых 70%. Полицейский потребовал удалить покрытие стёкол или прекратить эксплуатацию транспортного средства. Также водителя предупредили, что при невыполнении требований он будет привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 19. 3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Однако уже 29 октября мужчина снова был задержан в Нижнем Тагиле сотрудниками Госавтоинспекции. По факту повторного нарушения на него был составлен административный протокол.

«По факту нарушения мужчина был признан виновным Ленинским районным судом Нижнего Тагила с последующим административным арестом на срок 14 суток», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Нарушитель попробовал обжаловать решение и заменить административный арест на штраф, но получил отказ.