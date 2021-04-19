В Нижнем Тагиле водитель переехал лежащего на дороге щенка. Мужчина уверяет, что не заметил его и готов оплатить операцию, но хозяева пса хотят обратиться в полицию (ВИДЕО)

В пятницу, 16 апреля, в коллективном саду «Белая Ватиха», расположенном в Дзержинском районе, водитель наехал на четырёхмесячного щенка. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Позже садоводы выяснили, что за рулём находился врач Центральной городской больницы № 1 Николай Лисьих.

«Уверен, он сделал это специально, это даже на видео видно. Когда Николай наезжает на собаку передним колесом, он поворачивает вправо, чтобы наехать на собаку ещё и задним колесом. Он хотел причинить собаке как можно больше увечий. <...> Собака верещала от боли на весь сад. Нормальный бы человек, если даже не заметил собаку изначально, понял, что на неё наехал, и остановился», — считает председатель коллективного сада Илья Голубев.

Со слов местной зоозащитницы, которая взяла пострадавшего четырёхмесячного пса на передержку, шансов выжить у него практически нет.

«Помимо того, что у щенка серьёзный перелом костей в районе бедра, у него ещё и произошёл разрыв диафрагмы, которая отделяет брюшную полость от дыхательной. Получается, что все внутренности брюшной полости провалились в лёгкие. Сейчас ему очень тяжело дышать. У него 1/5 лёгких открыта», — рассказала зоозащитница Татьяна Лысенкова, которая общалась с ветеринаром.

В беседе с журналистом АН «Между строк» Николай Лисьих признал свою вину. По его словам, он наехал на животное случайно.

«Я посигналил собаке, но не убедился, что она убежала, и случайно наехал. Очень сожалею об этом. Потом я уже остановился, посмотрел на неё, она была, слава Богу, живая. Только хромала. Подумал, что ничего серьёзного, и поехал», — говорит Лисьих.

Сами собаки, попавшие на видео, оказались бездомными. Их неизвестные подкинули в сад, когда они только родились, четыре месяца назад. Местные жители из жалости начали подкармливать животных. Позже собаки привязались к одному мужчине, работающему в этом саду. Он надел на собак ошейники, регулярно начал их кормить и стал их неофициальным хозяином. Узнав о том, что «его» дворняжку сбили, он потребовал у водителя оплатить щенку операцию. Николай согласился на это, операция обойдётся ему примерно в 7 тысяч рублей.

«Понятное дело, что я виноват. Но собака вообще-то должна быть привязана. Они постоянно лают и прыгают на машины. Ведь эта случайность может ещё раз повториться», — заявил Лисьих.

Операция должна пройти сегодня в 20:00 в ветеринарной клинике «Айболит». Сейчас зоозащитники собираются писать заявление в полицию на Николая Лисьих за жестокое обращение с животными.