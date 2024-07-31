В Нижнем Тагиле водитель легковушки потерял сознание и врезался в трамвай

ДТП с легковым автомобилем и трамваем произошло сегодня утром на перекрёстке Восточного шоссе и улицы Юности. По предварительной информации ГАИ, 46-летний водитель ВАЗ-2110 в момент поворота налево внезапно потерял сознание и врезался в трамвай маршрута № 17.

«В результате дорожного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, госпитализирован в городскую больницу № 1 Нижнего Тагил для оказания медицинской помощи. Автоинспекторы установили, что автомобилем ВАЗ управлял мужчина, житель Нижнего Тагила со стажем управления транспортным средством категории «В» 20 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в течение 2024 года не привлекался. Мужчина освидетельствован на состояние опьянения, водитель трезв», — рассказали в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.