Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель легковушки потерял сознание и врезался в трамвай

31.07.2024 15:56
В Нижнем Тагиле водитель легковушки потерял сознание и врезался в трамвай

ДТП с легковым автомобилем и трамваем произошло сегодня утром на перекрёстке Восточного шоссе и улицы Юности. По предварительной информации ГАИ, 46-летний водитель ВАЗ-2110 в момент поворота налево внезапно потерял сознание и врезался в трамвай маршрута № 17. 

«В результате дорожного происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, госпитализирован в городскую больницу № 1 Нижнего Тагил для оказания медицинской помощи. Автоинспекторы установили, что автомобилем ВАЗ управлял мужчина, житель Нижнего Тагила со стажем управления транспортным средством категории «В» 20 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в течение 2024 года не привлекался. Мужчина освидетельствован на состояние опьянения, водитель трезв», — рассказали в Госавтоинспекции. 

По факту ДТП проводится проверка. 

 

Фото: Госавтоинспекция Нижнего Тагила
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