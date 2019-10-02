В Нижнем Тагиле водитель-гастарбайтер пытался изнасиловать 15-летнюю школьницу

В ночь на 2 октября 2019 года в Нижнем Тагиле в районе ТРЦ DEPO 29-летний Баходир А. пытался «совершить насильственные действия сексуального характера» в отношении 15-летней учащейся нижнетагильской школы-интерната. Об этом АН «Между строк» сообщил источник в силовых структурах. По словам собеседника редакции, подозреваемый является уроженцем Средней Азии и работает водителем в одном из автотранспортных компаний города. По неподтверждённой информации, мужчина был опрошен сотрудниками правоохранительных органов и отпущен домой.

В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют информацию.