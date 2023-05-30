В Нижнем Тагиле водитель Audi сбил на тротуаре 9-летнего велосипедиста

Накануне, 29 мая, в 18:40 в Нижнем Тагиле на Вагонке водитель иномарки сбил 9-летнего велосипедиста. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 37 летний мужчина за рулём Audi Q7, следуя стороны улицы Чайковского, при повороте направо во внутриквартальный проезд у дома № 72а на Ленинградском проспекте наехал на тротуаре на мальчика-велосипедиста, направлявшегося со стороны улицы Зари в сторону улицы Чайковского.

В результате ДТП ребёнок получил переломом правой руки. После оказания медпомощи в детской горбольнице его отпустили домой. В семье несовершеннолетнего рассказали, что мальчик гулял на улице с разрешения родителей и должен был находиться на площади Танкостроителей недалеко от дома. Однако компания ребят решила добраться на велосипедах до площади Славы.

В ГИБДД выяснили, что у мальчика не было шлема, налокотников и светоотражающих элементов на одежде. Водитель Audi с 19-летним стажем вождения к административной ответственности в течение этого года не привлекался, был трезв. Автоинспекторам мужчина пояснил, что, повернув направо во внутриквартальный проезд, почувствовал удар по автомобилю сзади, остановился и увидел мальчика-велосипедиста.

Госавтоинспекторы осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.​ Сейчас проводится проверка.

«Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе во время катания на велосипеде, разъяснять им об опасности передвижения вблизи проезжей части, во избежание травм при катании на велосипеде обязательно использовать защитную экипировку», — напомнили в ГИБДД.