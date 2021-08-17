В Нижнем Тагиле во второй раз пройдёт фестиваль фантастики

Фестиваль Best Sci-Fi (18+) пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец» с 26 августа по 1 сентября. Тагильчане увидят фантастику от режиссёров из Польши, США, Канады, Великобритании и Испании, рассказали «Афише МС» в «Красногвардейце».

Фестиваль является одним их самых крупных событий в среде фантастического короткометражного кино. Он проходит в более чем 100 городах и в 15 странах мира. Россия и Нижний Тагил принимают фестиваль во второй раз. Впервые тагильчане познакомились с международным проектом в августе 2019 года.

В этом году в программе представлены восемь короткометражных фильмов с фантастическими сюжетами. Они посвящены прошлому и будущему. Например, картины расскажут зрителям о том, как попасть в прошлое — на концерт Mötley Crüe в 1985 году, как стереть из памяти неприятные воспоминания, изобрести женщину мечты или создать аппарат, с помощью которого можно пережить лучший момент из своего прошлого.